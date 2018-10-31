В Армении предложили помиловать треть заключённых

За документ отдали голоса 72 депутата, выступивших против и воздержавшихся не было. Второе, заключительное чтение назначено на 1 ноября.

Парламент Армении сегодня на заседании принял в первом чтении закон об амнистии, по которой 36% заключённых будут помилованы. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Из содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях 2888 лиц будет освобождено 270 — около 15%, 396 осуждённым, или 21,5%, будут сокращены сроки наказания, — сказал и.о. главы Минюста Артак Зейналян, представляя законопроект.

Отмечается, что документ предусматривает прекращение уголовных дел, связанных с захватом здания патрульно-постовой службы полиции в столице в 2016 году, а также с подготовкой массовых беспорядков 24 апреля 2015 года, но если не возникнет возражений у заложников и пострадавших во время событий.

Он добавил, что амнистия, возможно, коснётся 2720 из 3850 человек, наказание которых не было связано с лишением свободы в рамках системы пробации. СКР закроет 1096 уголовных дел из 6140. Амнистия приурочена к празднованию 2800-летия Еревана и 100-летия первой республики. В последний раз её объявляли в Армении пять лет назад — в октябре 2013 года.

Помилование касается всех подозреваемых, обвиняемых либо совершивших преступления до 1 октября 2018 года включительно. Оно не коснётся осуждённых за особо тяжкие преступления и рецидивы.

Как ранее рассказывал Лайф, из тюрем Египта по амнистии выпустили более 800 заключённых.