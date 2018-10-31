Минтруд рассказал, на сколько вырастут зарплаты россиян в 2019 году

В ведомстве прогнозируют, что речь может идти о росте более чем на 6%. Впрочем, есть расчёты и на 2020–2021 годы.

Темп прироста номинальной зарплаты россиян в будущем году может составить 6,1%. Такой прогноз озвучила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

— Чуть более чем 6-процентный рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020-м — 5,4%, а в 2021 году ожидается 6,6%. Это прогнозные цифры, которые закладывались для расчёта необходимых средств для работников бюджетных сфер, — пояснила она на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

Отметим, что заработные платы категориям работников бюджетной сферы, не попавшим под действие майского указа, с 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 4,3%. Кроме того, по словам Ельцовой, в федеральный бюджет на следующий год заложены средства, которые пойдут на обеспечение соотношения зарплат на уровне среднего по региону для этих категорий работников.

Ранее глава ведомства Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян как в реальном, так и в номинальном выражении. Положительная тенденция связана с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, а также с исполнением майских указов президента.