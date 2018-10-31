В МО РФ предупредили, что боевики готовят провокации с применением хлора в Сирии

В Минобороны РФ предупредили, что боевики Исламской партии Туркестана* готовят провокации с применением хлора в Сирии, в частности в провинции Идлиб. Как пояснил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, боевики завезли 20 ёмкостей с хлором, в каждой из них по 10 литров.
— Их разгрузка осуществлена в населённых пунктах Кафр-Небель и Эль-Хуаш, — заявил Конашенков.
В военном ведомстве также добавили, что провокации с отравляющими веществами планируются и в Алеппо.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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