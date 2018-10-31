В МО РФ предупредили, что боевики готовят провокации с применением хлора в Сирии

В Минобороны РФ предупредили, что боевики Исламской партии Туркестана* готовят провокации с применением хлора в Сирии, в частности в провинции Идлиб. Как пояснил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, боевики завезли 20 ёмкостей с хлором, в каждой из них по 10 литров.

— Их разгрузка осуществлена в населённых пунктах Кафр-Небель и Эль-Хуаш, — заявил Конашенков.

В военном ведомстве также добавили, что провокации с отравляющими веществами планируются и в Алеппо.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.