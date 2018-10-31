Не всё так плохо. Специалист WWF пояснил сообщения о "гибели 60% животных"

Ранее сотрудники организации сообщили, что на сегодняшний день диких зверей на земле на 60% меньше, чем 40 лет назад.

Рост численности человека и переэксплуатация стали причиной резкого снижения популяции животных в природе. Об этом Лайфу рассказал директор программ сохранения биоразнообразия WWF Дмитрий Горшков.

— Речь идёт не о снижении видов на 60%, а о снижении численности некоторых популяций. То есть это не значит, что за эти 40 с небольшим лет мы потеряли 60% видов, просто в некоторых популяциях произошли значительные снижения, — сказал Горшков.

По его словам, в первую очередь специалисты рассматривали популяции редких видов или видов, которые имеют хозяйственное значение для человека, то есть находятся в его эксплуатации.

Горшков пояснил, что доклад представлен не просто для того, чтобы показать факт снижения, его задача — призвать принять некоторые меры для того, чтобы снизить переэксплуатацию.

Специалист отметил, что 60-процентное снижение не касается России по ряду факторов, том числе мероприятий, направленных на сохранение редких видов. Поэтому в РФ подобных катастрофических изменений не происходит.