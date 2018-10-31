Путин ожидает роста поставок молдавского вина в Россию

Намечается и общая тенденция роста товарооборота между Кишинёвом и Москвой, констатируют в Кремле.

Президент России Владимир Путин ожидает роста поставок вина из Молдавии в нашу страну. Об этом он заявил на переговорах с молдавским коллегой Игорем Додоном.

Вместе с тем, по словам российского лидера, в общем объёме поставок импортного вина в нашу страну доля молдавской продукции ещё пока маленькая, но условия для роста, по словам Путина, есть.

— Что касается винодельческого сырья и вина, поставляемых из Молдавии, то их количество увеличивается. Если в прошлом году 14 млн было поставлено, то в первом полугодии этого года — 8,5, млн, — добавил президент.

Путин добавил, что в Кремле придают особое значение развитию российско-молдавских отношений, считая Молдавию одним из приоритетных партнёров на пространстве СНГ. Кроме того, по словам президента России, продолжается тенденция роста товарооборота между государствами.