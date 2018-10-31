Додон: Молдавская церковь сохранит верность Московскому патриархату

Глава республики выразил надежду, что в ближайшее время владыка РПЦ посетит Молдавию с пастырским визитом.

Молдавская церковь останется неотъемлемой частью РПЦ. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который вручил Додону орден преподобного Сергия Радонежского второй степени "за активную поддержку церковно-общественных инициатив РПЦ".

— У наших народов общие духовные ценности, и у нас общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви (РПЦ). Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше, — заявил политик.

Напомним, что 15 октября Священный Синод объявил о разрыве отношений с патриархатом Константинополя по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Причиной стало решение Константинополя предоставить автокефалию неканонической УПЦ и отменить решение от 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому. Также была снята анафема с глав двух неканонических церквей в Незалежной — Филарета из Киевской митрополии и Макария из УАПЦ.