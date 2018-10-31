В доме без воды и света. Безногий житель Башкирии не может оформить инвалидность

Для этого необходимо собрать целый пакет документов и пройти множество осмотров в разных городах.

Житель башкирского села Красная Александр Гаранжа несколько лет назад лишился обеих ног, но до сих пор не смог оформить инвалидность — явиться в учреждение нужно лично, а все инстанции далеко. Последние полгода он живёт в неотапливаемом доме без воды и электричества. Непростую историю 59-летнего мужчины рассказал портал MagCity74.

Гаранжа работал в теплофикации, потом — токарем на предприятии при сельсовете, а когда денег совсем не стало — занялся фермерством. Супруга развелась с ним и переехала в Магнитогорск с трёхлетним сыном, а Гаранжа остался ухаживать за пожилой матерью. В 2015 году мужчине ампутировали обе ноги.

— Приходилось много ходить в город, а транспортного средства на тот момент не было. В зимнее время, конечно, тяжело было. Сначала одну ногу отняли, потом вторая заболела, — вспоминает он.

Мужчина остался без средств к существованию и возможности работать. Гаранжа собирался оформить инвалидность, но не смог. Для этого необходимо собрать целый пакет документов и пройти множество осмотров в разных городах. На разъезды требуются суммы, которых у него просто нет. Платить за коммунальные услуги инвалиду нечем, он остался один в ветхом доме без воды, тепла и света.

Сын и бывшая жена судьбой родственника не интересуются. Помогать стараются брат с женой Светланой. К слову, у них и так проблем немало: семья многодетная. До весны этого года инвалид жил в их небольшой двухкомнатной квартире, а когда потеплело, вернулся в свой ветхий дом — не хотел быть обузой.