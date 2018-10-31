"ВКонтакте" прокомментировала сообщения об иске за разглашение данных

Пресс-служба "ВКонтакте" отреагировала на публикации о том, что жительница Уфы подала иск к соцсети якобы из-за разглашения личной информации правоохранительным органам. Представители "ВКонтакте" заявили, что уведомлений об иске пока не получали, а потому вопрос "требует изучения" с их стороны.

— Ещё раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства — подробная информация об этом доступна в разделе "Защита данных "ВКонтакте" (https://vk.com/data_protection), — говорится в официальном комментарии сервиса, распространённом в среду.

По данным СМИ, в иске, зарегистрированном Смольнинским судом Санкт-Петербурга, речь идёт о возмещении морального вреда в 100 тысяч рублей за разглашение личных данных пользователя правоохранительным органам. Иск подобного рода подан на социальную сеть впервые.