Умер народный артист России Эдуард Митницкий

В Киеве скончался народный артист Украинской ССР и России Эдуард Митницкий. Худрук Киевского театра драмы и комедии на берегу Днепра умер на 88-м году жизни.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером, — говорится в заявлении театра.

В 1988 году Эдуарду Митницкому присвоили звание народного артиста Украинской ССР. В 2004-м — звание народного артиста России.