Умер народный артист России Эдуард Митницкий

В Киеве скончался народный артист Украинской ССР и России Эдуард Митницкий. Худрук Киевского театра драмы и комедии на берегу Днепра умер на 88-м году жизни.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером, — говорится в заявлении театра.
В 1988 году Эдуарду Митницкому присвоили звание народного артиста Украинской ССР. В 2004-м — звание народного артиста России.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени