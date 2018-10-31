Эксперты назвали российские регионы с наибольшим числом ипотечников

За абсолютное лидерство между собой борются две столицы, вот только на пятки им наступает Новосибирская область, где объёмы кредитования выросли на 72%, а также ХМАО, который по размеру среднего чека почти догнал Санкт-Петербург.

Москва и Московская область ожидаемо возглавили рейтинг российских регионов по объёмам ипотечного кредитования. По данным исследования "Объединённого кредитного бюро", за III квартал 2018 года на столичный регион пришлось почти 37 тысяч кредитов на сумму 134,89 млрд рублей.

Серебро достаётся Санкт-Петербургу: за указанный период там выдано почти 18 тысяч ипотечных кредитов на 46,89 млрд рублей. А замыкает тройку лидеров Свердловская область — 11 тысяч кредитов на 21 млрд рублей.

Интересно, что лидерами по размеру среднего чека стали две столицы (Москва — 3,65 млн рублей и Питер — 2,62 млн рублей), а также Ханты-Мансийский АО с показателем 2,35 млн рублей. А вот рейтинг по темпам роста объёмов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская область, где объёмы кредитования выросли на 72%, а количество новых кредитов — на 53%.

Кстати, в целом по России количество новых ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33%, денежные объёмы кредитования — на 47%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года россияне набрали рекордную сумму новых кредитов для погашения старых долгов. Речь идёт о сумме 68,3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, что средняя сумма такого займа по сравнению с 2017 годом тоже увеличилась на 17% , составив 520 тысяч рублей.