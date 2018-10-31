В Магаданской области СК проверит воспитателя, наступившего на ребёнка — видео

Отец одного из детей снял происходящее на видео и распространил запись через соцсети.

В посёлке Ола неподалёку от Магадана воспитатель наступила на ребёнка во время прогулки. Как сообщили в СК РФ, это случилось ещё 22 октября, однако видео инцидента начало расходиться только сейчас. Его снял отец ребёнка и распространил через соцсети.

Следствие даст правовую оценку действиям воспитателя детского сада «Золотой ключик» в поселке Ола Магаданской области, которая применила силу, а также наступила ногой на упавшего ребенка (или имитировала).



Отец мальчика снял происходящее на видео и распространил его в соцсетях. pic.twitter.com/kba8o5B2YQ — Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 октября 2018 г.

На записи видно, что женщина стоит возле упавшего на землю ребёнка, после чего наступает на него или делает вид, что наступает. В этот момент вокруг бегают другие воспитанники детского сада.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить, что привело к такому развитию событий и был ли причинён вред здоровью ребёнка. А также — почему отец продолжал снимать видео вместо того, чтобы вмешаться.

Ранее в Барнауле задержали экс-директора детсада, где издевались над воспитанниками.