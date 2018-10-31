Минтруд назвал регионы, лидирующие по темпу роста зарплат

Оказалось, что медленнее всего этот показатель увеличивается в Кабардино-Балкарии и Марий Эл.

Зарплаты в 2018 году стремительнее всего повышались на Кузбассе, в Омской области и Забайкальском крае. Такие данные привела заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

— Лидеры по темпам [роста зарплаты] у нас Забайкальский край и Омская область — 114,1%, то есть выше среднероссийского, и Кемеровская область — 114,8%, — рассказала замминистра во время заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По данным Минтруда, медленнее всего этот показатель растёт в Кабардино-Балкарской Республике (106,4%) и Марий Эл (107,1%).

Ельцова также уточнила, что быстрее всего зарплаты повышаются у работников культуры (+26,6%), здравоохранения (+26,3%) и образования (+15,8%). В среднем IT-работники стали больше зарабатывать на 17,9%, занятые в полиграфической сфере — на 12%, в производстве изделий из кожи — на 11,4%, в строительстве — на 11,1%.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты рассказала, на сколько вырастут зарплаты россиян в 2019 году.