"Ничего суперпугающего". В ОСК признали ущерб "Адмиралу Кузнецову" небольшим

Во сколько именно обойдётся заделывание пятиметровой дыры в корабле, в корпорации пока не подсчитали.

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что повреждения авианосца "Адмирал Кузнецов", которые он получил накануне во время аварии, незначительны.

— Финансовой оценки пока нет, смотрим на фактические повреждения — ничего там такого страшного нет, и я думаю, что справимся своими силами, — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что "ничего суперпугающего" в нанесённом кораблю ущербе нет. Корпорация получит отчёт о повреждениях сегодня и от водолазов.

— Как только мы сделаем оценку, я расскажу. Это будут небольшие суммы, — отметил Рахманов.

Напомним, в ночь на 30 декабря на верфи в Мурманске на авианосец "Адмирал Кузнецов" упал кран, пробив в нём огромную дыру. Плавдок, в котором находился крейсер, затонул. Возбуждено уголовное дело.