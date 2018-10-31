На конкурс президентских грантов в 2018 году поступило рекордное число проектов

По итогам второго конкурса планируется распределить более четырёх с половиной миллиардов рублей.

На второй конкурс по распределению президентских грантов в 2018 году поступило рекордное число заявок, сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Почти 10 тысяч проектов подано на грантовую поддержку — это рекорд за всю историю распределения президентских грантов с 2006 года, — сказал он.

В общей сложности на два конкурса в этом году поступило 19 тысяч заявок, в прошлом году это число составило 16 тысяч проектов.

— Предварительно, в число победителей попадает порядка 2022 организации с общим запросом на сумму грантов в 4 млрд 690 млн рублей, — пояснил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Кириенко добавил, что сумма средств, которая осталась в распоряжении Фонда президентских грантов после первого конкурса, составляет более 4,5 млрд рублей.

Кроме того, он пояснил, что увеличилось количество проектов-победителей из небольших городов и сельской местности.

Конкурсы по распределению президентских грантов проводятся два раза в год. По итогам первого конкурса, который состоялся в этом году, 1551 проект получил поддержку.