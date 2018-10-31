Четыре фильма Тарковского вошли в топ-100 лучших неголливудских картин

В список суммарно вошло семь советских кинолент, среди которых работы Эйзенштейна и Климова.

Издание Би-би-си Ньюс составило рейтинг 100 лучших фильмов, снятых не на английском языке, в который вошло семь советских картин.

В список вошло целых четыре фильма Андрея Тарковского: "Зеркало" на 20-м месте, "Андрей Рублёв" на 40-м, "Сталкер" на 49-й строчке и "Солярис" на 57-й. На 24-е место попал "Броненосец "Потёмкин" Сергея Эйзенштейна, на 59-м месте — "Иди и смотри" Элема Климова, на 73-м — "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова.

По версии Би-би-си лучшей кинолентой признан японский фильм "Семь самураев" Акиры Куросавы. На втором месте — "Похитители велосипедов" итальянского режиссёра Витторио де Сики. На третьем месте работа японца Ясудзиро Одзу "Токийская история".

В топ-10 попали "Расемон", "Правила игры", "Персона", "Восемь с половиной", "400 ударов", "Любовное настроение" и "Сладкая жизнь".

В рейтинг вошло самое большое количество фильмов на французском — 27 картин из 100. Четверть всех кинолент списка — из Юго-Восточной Азии.

Подборка сделана на основе опроса 209 кинокритиков из 43 стран. Составители рейтинга подчеркнули, что их разочаровало количество фильмов в списке, созданных женщинами, — из 100 лент таких только четыре — но заверили, что пытались обеспечить половое разнообразие. Так, среди опрошенных критиков 94 были женщинами.

Как ранее рассказывал Лайф, Тарковский-младший восстанавливает режиссёрскую версию "Андрея Рублёва".