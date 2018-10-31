"Лишу всех премий". Рогозин отчитал подчинённых после аварии "Союза"

Гендиректор госкорпорации потребовал у сотрудников не переписываться во время совещаний и работать в режиме драфтинга.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин устроил настоящий разнос своим подчинённым на совещании, посвящённом аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ". Видео попало в распоряжение РИА "Новости".

На кадрах руководитель упрекает сотрудников корпорации в том, что они при принятии важных решений оглядываются друг на друга — "какие-то сменки-пересменки и так далее".

— Слушайте, мужики, так нельзя работать: три месяца ушло на перемигивание. Товарищи, я вам запрещаю заниматься перепиской — будете работать в режиме драфтинга, — обращается глава "Роскосмоса" к подчинённым.

Рогозин потребовал, чтобы на совещания приезжали исключительно уполномоченные представители гендиректора либо гендиректор с уже проработанной позицией, а также с правом и ответственностью вносить изменения в ходе обсуждения.

— Вы уже и так профукали время, вы что? Никаких денег переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там накосячил, то лишу всех премий — со всеми вытекающими, — резюмирует гендиректор корпорации.

По словам одного из участников разноса, совещание состоялось на прошлой неделе и было посвящено аварии "Союза". Другие подробности собеседник агентства раскрывать не стал.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС). Ранее стало известно, когда состоится первая после ЧП экспедиция на МКС.