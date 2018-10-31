Названы победители конкурса Фонда президентских грантов — 2018

В список вошло более 2 тысяч некоммерческих неправительственных организаций из всех регионов страны. По итогам конкурса между ними будет распределено почти 4,7 млрд рублей.

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал о проектах, которые получили президентский грант в рамках второго конкурса 2018 года. Самый крупный проект связан с обучением талантливых детей в сфере культуры.

— В этом году самые крупные связаны с поддержкой культуры. В первом конкурсе это было создание молодёжного симфонического оркестра, порядка 115 млн рублей было выделено. Во втором — связанный с ним проект по отбору талантливых детей в сфере культуры, порядка 112 млн рублей, это создание региональных центров по отбору и обучению, поддержке талантливых ребятишек, — отметил Кириенко.

Самый маленький проект — это атлетический клуб из Белгорода. Он реализует программы для молодёжи в четырёх районных центрах Белгородской области. Клуб получил грант в размере 83 тысяч рублей.

Самый "дальний" проект — из якутского села Таймылыр на берегу Северного Ледовитого океана. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляет 200 километров.

— Заявителем является некоммерческая организация "Ассоциация женщин-автолюбителей Якутии". Это здорово, без автомобиля туда не доберёшься, они собирают средства, лекарства, всё, что связано со здоровым образом жизни в этом селе, — сообщил Кириенко.

Он также рассказал о проекте из села Усть-Кокса Алтайского края, который связан с поддержкой и возрождением ремёсел.

Кириенко добавил, что предварительно в число победителей второго конкурса попадает порядка 2022 организаций с общим запросом на сумму грантов в 4 млрд 690 млн рублей.