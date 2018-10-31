В Венгрии оправдали журналистку, которая поставила подножку беженцу с ребёнком

Судья признал аморальность поступка женщины, однако состава преступления в её действиях не нашёл.

Верховный суд Венгрии отменил приговор телеоператору Петре Ласло, которая сбила с ног сирийского мигранта с ребёнком, когда тот пытался незаконно перебежать через границу. Об этом сообщает ТАСС.

В постановлении суда говорится, что предыдущие обвинения в вандализме были составлены с нарушениями. А действия журналистки не повлекли за собой нарушения порядка, о котором говорится в статье. Это подтверждается кадрами с места событий.

По мнению судей, действия женщины скорее нужно было квалифицировать как мелкое хулиганство, однако срок давности по этой статье уже истёк. На этом основании она была полностью оправдана.

Что касается беженца, которому Ласло поставила подножку, ему затем предложили работу тренером по футболу, однако на ней он не задержался, так как не выучил язык.