Фонд президентских грантов планирует провести три конкурса в 2019 году

Фонд президентских грантов планирует провести три конкурса для оказания поддержки социально значимым проектам некоммерческих организаций в 2019 году. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— Мы ставим сейчас перед фондом и экспертным советом задачу в следующем году впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года, — отметил Кириенко.

В этом году проведено два конкурса. В рамках второго на победу претендует 2022 проекта, которые запросили поддержку на общую сумму 4,69 миллиарда рублей. Всего же на второй конкурс поступило рекордное число заявок.