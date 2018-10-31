Фонд президентских грантов планирует провести три конкурса в 2019 году

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Фонд президентских грантов планирует провести три конкурса в 2019 году

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Фото: Vk.com/Фонд президентских грантов

Фонд президентских грантов планирует провести три конкурса для оказания поддержки социально значимым проектам некоммерческих организаций в 2019 году. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— Мы ставим сейчас перед фондом и экспертным советом задачу в следующем году впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года, — отметил Кириенко.

В этом году проведено два конкурса. В рамках второго на победу претендует 2022 проекта, которые запросили поддержку на общую сумму 4,69 миллиарда рублей. Всего же на второй конкурс поступило рекордное число заявок.

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