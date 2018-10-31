С амфитеатром и фонтаном. Собянин открыл благоустроенный парк 850-летия Москвы

На его территории также появились площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, биатлон и даже для занятия греблей.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк 850-летия Москвы после завершения проекта благоустройства, в рамках которого привели в порядок более пяти километров левого берега Москвы-реки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Для любителей пеших прогулок в парке появились дорожки общей протяжённостью 16,2 километра с удобными спусками. На территории зоны отдыха построили сцену с амфитеатром на 320 мест, сухой светодинамический фонтан из 60 струй, а также 14 спортивных и игровых площадок. Кроме того, в парке появились четыре пикниковые зоны с беседками и мангалами. А для прогулок с собаками — шесть огороженных площадок.

— Другого такого парка, в котором можно было бы заниматься футболом, волейболом, баскетболом, биатлоном и греблей, у нас в Москве вообще не существует. Здесь лыжероллерная трасса даже есть. Так что у вас уникальный парк и один из самых больших, — сказал градоначальник во время общения с жителями района Марьино.

По словам мэра, основные работы в парке завершены, но кое-что ещё предстоит доделать. В кратчайшие сроки планируется благоустроить Братиславскую и ряд других прилегающих улиц. В районе также появится велопрокат, зона отдыха будет продлена до Капотни.

Собянин напомнил, что большая часть парка несколько лет назад была неуютной и пустынной, а сейчас на прогулки приходят тысячи людей.