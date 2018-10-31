Россия вновь поднялась в рейтинге Doing Business

Россия за год вновь улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business ("Ведение бизнеса"), поднявшись с 35-го на 31-е место. Это следует из доклада, представленного сегодня Всемирным банком.

Более высокий рейтинг страна получила за реформы в регулировании строительства, электроснабжения, бизнеса и налогов.

Всего рейтинг охватывает 190 стран, он составляется уже в 16-й раз. Лидером в очередной раз стала Новая Зеландия, за ней — Сингапур и Дания.

Нужно отметить, что в 2012 году президент РФ Владимир Путин ставил правительству задачу достичь в 2018 году 20-го места в рейтинге Doing Business. Тогда Россия находилась на 120-м месте.