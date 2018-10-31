Симоньян призвала конгресс россиян не забывать о судьбе Кирилла Вышинского

Она заявила о необходимости помнить, что претендующая на статус европейской страны Украина отправила руководителя агентства в тюрьму "только за то, что он журналист".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала участников VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, не забывать о судьбе арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

Она напомнила, что с момента заключения главреда РИА "Новости-Украина" прошло полгода. Симоньян подчеркнула, что Кирилл Вышинский не был ни террористом, ни мошенником, ни убийцей — он просто журналист.

— Его, собственно, ни в чём другом и не обвиняют... Я вас очень прошу не забывать о нём… Я прошу вас напоминать о судьбе Кирилла Вышинского, о том, что человек просто за то, что был журналистом, сейчас томится в стране, которая пытается быть Европой, — обратилась главред RT к участникам конгресса.

Она призвала их говорить об арестованном во время общения с прессой, коллегами, журналистами, представителями общественного мнения за рубежом. Симоньян заявила о необходимости помнить, что претендующая на статус европейского государства Украина отправила Вышинского в тюрьму "только за то, что он журналист".

Напомним, главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ранее в центре Москвы прошла акция в поддержку Вышинского.