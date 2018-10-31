В Башкирии трёх полицейских подозревают в изнасиловании коллеги на рабочем месте

Против трёх начальников отделов полиции возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.

В Башкирии трёх полицейских задержали по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя. По факту преступления следователи СУ СК РФ по республике возбудили уголовное дело.

Дело расследуется по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, которые были совершены группой лиц".

В ведомстве предварительно установили, что в ночь на 30 октября 23-летнюю сотрудницу полиции изнасиловали в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. В преступлении подозревают трёх её коллег. Сейчас все трое задержаны.

СКР уточняет, что в изнасиловании подозревают 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего главу отдела миграции ОМВД по Уфимскому району.