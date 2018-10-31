Житель Приамурья выкопал на даче простреленные черепа

Мужчина наткнулся на захоронение останков, когда рыл яму под фундамент для дома.

В Приамурье житель Благовещенска Виталий Кваша обнаружил на своём дачном участке черепа с отверстиями от пуль. Фотографиями шокирующей находки мужчина поделился в "Инстаграме".

— Копаю яму под фундамент, и тут тебе на находка, у пятого зуб серебряный. Может, есть желающие перезахоронить? — написал Кваша.

Как рассказал РИА "Новости" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Олег Мясоедов, правоохранители изъяли останки. В данный момент назначена судебная экспертиза. Отмечается, что они могут принадлежать репрессированным.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии нашли останки человека, закопанного 70 лет назад.