Ужасная пятёрка. Forbes назвал самые страшные фильмы 2018 года

В списке четыре хоррора и одна комедия, которая заслужила это за показанный деспотичный мир и нагнетание абсурда.

Накануне Хеллоуина Журнал Forbes составил собственный рейтинг самых пугающих и зловещих фильмов этого года. Лидером списка стала картина "Реинкарнация" — дебютная полнометражная работа режиссёра Ари Астера, которая собрала в мировом прокате почти 80 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов.

На втором месте — фантастический триллер "Тихое место". На третьей строчке расположилась комедия "Простите за беспокойство". Кинокритики отмечали, что показанный деспотичный мир и нагнетание абсурда помогли режиссёру превратить смешную историю в жуткую.

В топ-5 также попали ремейк слэшера "Хеллоуин" Дэвида Гордона Грина и научно-фантастический хоррор "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что советский "Вий" вошёл в топ-100 лучших хорроров мира.