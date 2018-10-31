В ЛНР сравнили состояние украинской армии с сюжетом "Мёртвых душ"

Представителям западных стран следует прочитать произведение Николая Гоголя "Мёртвые души", чтобы понять истинное положение дел в украинской армии. Такую рекомендацию им дал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, западные партнёры Киева "полностью поддерживают и спонсируют братоубийственную войну в Донбассе" и они хотят убедиться, что выделенные Незалежной деньги не разворовываются, а идут по назначению.

— Западным партнёрам Украины не стоит забывать, с кем они имеют дело, и я рекомендую им прочитать произведение драматурга и поэта, родившегося в Полтавской губернии, Николая Васильевича Гоголя "Мёртвые души", — отметил Марочко.

Ранее Луганская Народная Республика предостерегла Киев от использования боевой авиации у линии соприкосновения в Донбассе, пригрозив сбивать военные самолёты Украины у своих границ.