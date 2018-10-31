Неймару грозит шесть лет тюрьмы

Уголовное дело связано с мошенничеством при трансфере звезды футбола в каталонский клуб ещё пять лет назад.

Нападающему ПСЖ Неймару грозит лишение свободы сроком на шесть лет. Как сообщает AFP, форвард стал фигурантом дела о мошенничестве при его переходе из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.

Помимо Неймара в деле о мошенничестве фигурируют президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу, его предшественник Сандро Росель, бывший глава "Сантоса" Одилио Родригес Фильо и родители звезды футбола. Сам Неймар, как сообщают СМИ, уже был допрошен правоохранителями, и после беседы стало известно, что игроку ПСЖ грозит тюремный срок.

Само дело о мошенничестве было возбуждено после жалобы бразильской инвестиционной компании DIS, которая владела частью прав на бразильца. Причиной для жалобы послужила, как отмечают, афера при оформлении трансфера. Каталонский клуб объявил, что сумма перехода Неймара из "Сантоса" в "Барселону" составляет 57 миллионов евро, из которых 40 млн получила его семья, 17,1 млн — бразильский клуб и DIS. Однако испанский суд выяснил, что сумма трансфера составила не менее 83 млн евро.