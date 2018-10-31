Audi отзывает более 600 автомобилей в России

Отмечается, что на данных машинах винты топливной рампы могут быть затянуты неравномерно.

Российский дилер Audi — ООО "Фольксваген групп русс" объявил об отзыве 618 автомобилей моделей A4 и А5 и 46 спорткаров R8 из-за обнаружения различных дефектов. Об этом сообщило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии "Росстандарт".

Возврат производителю коснулся моделей 618 Audi A4 и А5 с двигателями TFSI 1,2 л и 1,4 л, реализованных в период с 2017 по 2018 год. Предположительно, у машин могут быть неравномерно затянуты винты топливной рампы.

Что касается отозванных спорткаров Audi R8, то у них возможна утечка масла через патрубок в вентиляции коробки передач. Это опасно возгоранием автомобиля.

Для владельцев данных моделей устранение дефектов будет бесплатным.

Это уже второй случай за неделю, когда Audi объявляет об отзыве своих авто. 29 октября были отозваны 6,7 тысячи автомобилей моделей A4, А5 и А6.