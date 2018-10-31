Российские студенты отпразднуют День народного единства квестами и флешмобом

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) присоединилась к всероссийскому празднованию Дня народного единства. Как сообщает Росмолодёжь, мероприятия в память о событиях 1612 года пройдут в 41 регионе 3 и 4 ноября.

Руководители студклубов в российских городах проведут квесты по историческим местам и событиям. Участники в игровой форме смогут узнать историю региона. Квесты пройдут 3–4 ноября. Также НЛСК запустит интернет-флешмоб, в рамках которого руководители и члены клубов поделятся собственным опытом командной работы и научатся взаимовыручке в разных жизненных ситуациях.

Главной целью мероприятий в лиге студклубов назвали сплочение команд и развитие навыков взаимодействия. В квестах и флешмобе смогут принять участие все желающие.

По словам организаторов, День народного единства символизирует не победу, а единение народа, а студенческие клубы придерживаются тех же принципов — "Объединяясь — побеждай".