Лукашенко предложил, чтобы Белоруссия взяла под контроль границу Донбасса с РФ

Он считает, что России и Украине нужно определиться с принципами, поставить задачу, а он "это сделает".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь Минска в обеспечении безопасности выборов в Донбассе, а также в контролировании границы Донбасса с Россией. Об этом он сказал на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

— Если нет доверия по границе, 400 километров между РФ и Украиной в Донбассе, если она неприкрыта, Украина требует "отдайте нам границу", а Россия беспокоится, что там начнётся резня, я предложил: я… обеспечу закрытие этой границы, но буду действовать только в рамках договорённостей России и Украины, — отметил лидер Белоруссии.

Он предложил России и Украине определиться с принципами, поставить задачу, а он "это сделает, если это кому-то нужно".

По поводу обеспечения безопасности на выборах в Донбассе Лукашенко отметил, что будет исходить "из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины".

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР намечены на 11 ноября. Избираться будут главы республик, а также депутаты парламентов. Украина эти выборы не признаёт.

Также сегодня Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с США.