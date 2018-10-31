Штрафы ГИБДД предложили списывать с россиян автоматически

Судебные приставы в этом случае будут направлять запросы в банки о личных счетах должника.

Федеральная служба судебных приставов предлагает списывать штрафы ГИБДД до 3000 рублей без возбуждения дела и в ускоренном режиме. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Аристов в интервью "Российской газете".

Выглядит предлагаемая схема так: сперва судебные приставы отправляют в банк запрос — имеются ли у должника открытые счета и деньги на них. Затем, если в ГИБДД не поступают данные об оплате, но на счету есть деньги, они будут списаны автоматически.

На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до двух дней. Человек получит уведомление. Если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор, — рассказал Дмитрий Аристов.

О том, куда направлено такое предложение ФСПП, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что из-за слияния баз данных ГИБДД пропало более 5 млн штрафов.