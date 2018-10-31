Студент из Екатеринбурга выставил на аукцион свою кожу с автографами рок-звёзд

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Студент из Екатеринбурга выставил на аукцион свою кожу с автографами рок-звёзд

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Речь идёт о подписях музыкантов из Scorpions, Papa Roach, Roxette, а также Стинга и Оззи Осборна.

Студент из Екатеринбурга Юрий Галактионов хочет продать на аукционе свою кожу с автографами звёзд. На кону десять подписей легенд рока, увековеченных на руках молодого человека в виде татуировок.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/yura_galaktionov" target="_blank">Юрий Галактионов</a></p>

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/yura_galaktionov" target="_blank">Юрий Галактионов</a></p>

В частности, на теле Галактионова набиты автографы музыкантов из Scorpions, Papa Roach, вокалистки Roxette Мари Фредрикссон, подписи Стинга, Оззи Осборна. По словам уральца, звёзды расписывались у фаната на руках, после чего по их подписи мастер набивал тату.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/yura_galaktionov" target="_blank">Юрий Галактионов</a></p>

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/yura_galaktionov" target="_blank">Юрий Галактионов</a></p>

Предложения — провести аукцион. Старт от 100 тысяч долларов. Лично мой интерес в том, чтобы сделать рок-н-рольную историю, чтобы это было интересно, — сказал студент порталу E1.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/yura_galaktionov" target="_blank">Юрий Галактионов</a></p>

По словам Галактионова, сейчас он вместе с юристами ведёт переговоры с двумя коллекционерами и обсуждает все нюансы будущей сделки. Торги планируют сделать открытыми, чтобы поучаствовать мог каждый. Студент полагает, что итоговая стоимость будет в разы больше начальной. Провернуть сделку он хочет за рубежом, поскольку в России продавать свою кожу запрещено.

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