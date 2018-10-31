МИД РФ показал Климкину разницу между фейком и фактом на примере глянца

Российские дипломаты припомнили политику историю о том, как украинские СМИ увели контент у журналистов из РФ.

В МИД России главе внешнеполитического ведомства Незалежной Павлу Климкину наглядно показали разницу между фактами и фальшивкой на примере журнала Vogue.

До этого украинский министр написал в "Твиттере", что якобы "ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД".

МИД РФ в качестве ответа напомнил ему ситуацию с колонкой главного редактора украинского журнала Vogue Ольги Сушко.

Раньше колонку редактора для @Bazaar_Ru писала Шахри Амирханова, теперь её перепечатали в @VogueUkraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы - фейк — МИД России (@MID_RF) October 31, 2018

Недавно разгорелся скандал после того, как стало известно, что главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко опубликовала свою колонку, почти полностью скопировав текст из журнала Harper's Bazaar. Автором аналогичной колонки является Шахри Амирханова, которая возглавляла российскую версию издания в 2006 году.

Ранее Климкин потребовал от украинцев сдать российские паспорта.