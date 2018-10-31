Орешкин заявил, что РФ может войти в топ-20 Doing Business в ближайшие годы

По его мнению, эта задача уже была бы выполнена, если бы составители рейтинга учитывали сразу все изменения в стране.

Задача вывести Россию в первую двадцатку рейтинга Doing Business ("Ведение бизнеса") сохраняется. Она может быть выполнена уже в ближайшие годы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— В Doing Business будем продолжать расти, поэтому я считаю, что задача на ближайшие годы — вхождение в 20 стран — это то, над чем предстоит работать. И задел под это уже во многом есть, — сказал он.

По мнению Орешкина, сейчас РФ уже могла бы занимать в этом рейтинге 18-ю позицию, если бы Всемирный банк учитывал все изменения в стране в сфере регулирования бизнеса.

— Есть большое количество реформ, сделанные нами в 2017–2018 годах, которые ещё Всемирным банком не признаны, — они должны ещё "повариться" для того, чтобы быть учтены, — сказал министр.

Напомним, задача вывести Россию на 20-ю строчку рейтинга к 2018 году была поставлена в майском указе президента РФ от 2012 года. В этом году Россия заняла 31-е место, улучшив свою позицию с тех пор почти на 100 позиций.