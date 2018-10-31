"Шерше ля фам". Порошенко указал на виновника повышения цен на газ для населения

Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательство уравнять внутренние и внешние цены на газ ещё в 2008 году за подписью тогдашнего премьера — Юлии Тимошенко.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что нынешнее состояние экономики страны позволило бы обойтись без нового кредита от МВФ, если бы Киеву не требовалось выплатить долги в 2019 году. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в среду.

— 54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние "борцы за правду" в 2007–2013 годах, будучи у власти, — рассудил украинский лидер.

В числе таких "борцов", на которых, по мнению Порошенко, и лежит вина за многомиллиардные долги, он назвал Юлию Тимошенко. Президент Украины заявил, что именно она, находясь на посту премьер-министра страны, взяла на себя обязанность повысить цену на газ для населения.

— Обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году, соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром? "Шерше ля фам" (ищите женщину. — Прим. ред.), — заключил он.

Ранее стало известно, что с 1 ноября цены на газ на Украине повысятся на 23,5 процента. Тысяча кубометров теперь будет стоить 8,5 тысячи гривен (чуть более $300). Власть пошла на этот шаг, чтобы угодить кредиторам из МВФ.

Отметим, Тимошенко своей вины в происходящем не видит. Напротив, она назвала повышение цен политикой "уничтожения нации" и пообещала, что после "прихода к власти" её команда снизит тарифы на газ до "рентабельной адекватной цены".