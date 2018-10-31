Украина не вернула членам экипажа судна "Норд" российские паспорта

Сейчас на руках у моряков только загранпаспорта, выданные Посольством РФ в Незалежной.

Членам экипажа крымского судна "Норд" не вернули российские паспорта, отобранные у них украинскими властями после задержания в Азовском море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на матроса сейнера Павла Чмыхалова.

— Внутренние паспорта граждан РФ изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу, — рассказал он.

По словам моряка, сейчас на руках у него и его коллег только загранпаспорта, выданные Посольством РФ на Украине. Чмыхалов отметил, что с этими документами они и пресекли границу. Он также выразил мнение, что восстановить паспорта РФ в Крыму не составит труда.

Напомним, семерых членов экипажа арестованного Киевом российского судна "Норд" обменяли на украинских моряков с ЯМК-0041. Капитан сейнера Владимир Горбенко пока остаётся в Незалежной, стороны обсуждают его возвращение на родину.