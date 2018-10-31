Британские воры хотели украсть банкомат, но вместо этого помогли археологам

Преступники протаранили магазин, в фундаменте которого обнаружились древние артефакты.

В британской деревне Дедхэм воры протаранили стену в здании XVI века при попытке выкрасть банкомат и тем самым помогли археологам сделать несколько важных находок. Об этом сообщает издание Live Science.

Как отмечается, преступники пробили стену, однако скрылись с пустыми руками, так как найти терминал им не удалось.

Само здание, согласно историкам, принадлежало богатой купеческой семье и было возведено в 1520-х годах. К счастью, воры повредили только пристройку прошлого столетия, поэтому историческая часть не была разрушена.

К работе по расчистке развалов и восстановлению здания привлекли археологов, которым удалось обнаружить под фундаментом здания предметы Средневековья (V–XV вв.) и эпохи Тюдоров (1485–1603 гг.).

— Мы очень рады, что раскопки на этом месте раскрыли дополнительные детали богатой истории этих мест, — рассказал археолог городского совета Колчестера Джесс Типпер.

Учёным удалось найти котёл на треноге, который, видимо, закопали во время строительства дома в качестве тотема, чтобы отпугивать недобрых посетителей.

Помимо этого были найдены средневековый очаг и внутреннее крыльцо. В настоящее время магазин снова открыт для покупателей. Теперь в его конструкции использованы стальные балки.

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