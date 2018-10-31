Спецпосланником ООН по Сирии стал норвежский дипломат

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Спецпосланником ООН по Сирии стал норвежский дипломат

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Гейр Педерсен. Фото: © Flickr/ International Peace Institute

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил норвежского дипломата Гейра Педерсена на должность спецпосланника по Сирии вместо ушедшего с поста Стаффана де Мистуры. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

— Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра Педерсена на должность своего спецпосланника по Сирии, — сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН "выразил глубокую признательность Стаффану де Мистуре", который сложил с себя полномочия спецпосланника организации по личным обстоятельствам. Гутерреш отметил "его активные усилия и вклад в поиск мира для САР".

Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен являлся послом Норвегии в Китае, а также занимал должность постоянного представителя страны при организации.

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