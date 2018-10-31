"Это моё сердце греет". Премьер Украины оправдался за отопление в его кабинете

У Олега Ляшко возникли вопросы к Владимиру Гройсману из-за проблем с горячими батареями у многих украинцев.

Главе Правительства Украины Владимиру Гройсману сегодня пришлось оправдываться за хорошо работающее отопление в его кабинете. На горячие батареи у рабочего места чиновника указал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Вместе с соратниками он пришёл к Гройсману, чтобы передать ему резолюцию с требованием снизить цены на газ для населения.

— Владимир Борисович, спасибо за то, что вы так обстоятельно рассказали. У меня только один вопрос к вам. Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят? — спрашивает Ляшко.

— Это моё сердце греет, — ответил ему Гройсман.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся митинг против повышения цен на газ и тарифов на коммунальные услуги для населения. Также в столице страны всё ещё есть проблемы с отоплением — сети массово начали выходить из строя, когда был решён вопрос с неоплатой со стороны Киева за горячую воду.

Тем временем президент Украины Пётр Порошенко обвинил в нынешней ситуации с газом экс-премьера Незалежной Юлию Тимошенко.