Порошенко подписал закон, запрещающий "маски-шоу"

Новое постановление предусматривает наказание за незаконное преследование бизнеса.

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил законопроект о "Маски-шоу, стоп — 2". Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинского бизнеса. Трансляцию со встречи вёл канал "112 Украина".

— За неправомерное преследование бизнеса должны с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, — сказал Порошенко.

Как ранее рассказывал Лайф, за октябрь Порошенко заработал более миллиона долларов. До этого стало известно, что ему разрешили продать судостроительный завод "Кузница на Рыбальском".