Порошенко подписал закон, запрещающий "маски-шоу"

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Порошенко подписал закон, запрещающий "маски-шоу"

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Фото: © Администрация Петра Порошенко. 

Новое постановление предусматривает наказание за незаконное преследование бизнеса.

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил законопроект о "Маски-шоу, стоп — 2". Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинского бизнеса. Трансляцию со встречи вёл канал "112 Украина".

— За неправомерное преследование бизнеса должны с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, — сказал Порошенко.

Как ранее рассказывал Лайф, за октябрь Порошенко заработал более миллиона долларов. До этого стало известно, что ему разрешили продать судостроительный завод "Кузница на Рыбальском".

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