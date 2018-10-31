Додон заявил, что Россия отменит ввозные пошлины на молдавские вино и фрукты

Игорь Додон сегодня заявил, что братские отношения РФ с его страной невозможно разрушить.

Россия отменит ввозные пошлины для ряда молдавских товаров — вина, овощей, овощных консерв, фруктов — с 1 января 2019 года. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в "Фейсбуке".

— Договорились о принятии совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок, в том числе снятие с 1 января 2019 года таможенных пошлин на экспорт в Россию... — написал он.

В ходе встречи лидеры двух стран очень детально обсудили привлечение российских инвестиций в развитие Приднестровья.

Также Додон заявил Путину, что братские отношения РФ и Молдавии невозможно разрушить.