Козак поставил срок для новых договорённостей о стоимости топлива

Вице-премьер потребовал от нефтяных компаний обеспечить национальную экономику нефтепродуктами.

Зампред российского правительства Дмитрий Козак обозначил срок подписания соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации с ценами на рынке топлива. На совещании он заявил, что договор должен быть подписан не позднее 1 ноября.

— Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание, — сказал он. — Завтра всё должно быть зафиксировано на бумаге.

Как заявил вице-премьер, чтобы получать доходы от экспорта, следует обеспечить нефтью и нефтепродуктами национальную экономику.

Ранее Козак заявил, что пошлины на экспорт топлива могут ввести уже на следующей неделе.