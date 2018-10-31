Козак поставил срок для новых договорённостей о стоимости топлива

Зампред российского правительства Дмитрий Козак обозначил срок подписания соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации с ценами на рынке топлива. На совещании он заявил, что договор должен быть подписан не позднее 1 ноября.
— Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание, — сказал он. — Завтра всё должно быть зафиксировано на бумаге.
Как заявил вице-премьер, чтобы получать доходы от экспорта, следует обеспечить нефтью и нефтепродуктами национальную экономику.
Ранее Козак заявил, что пошлины на экспорт топлива могут ввести уже на следующей неделе.
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