Болтон назвал условие, при котором Трамп будет достоин Нобелевской премии

Предыдущий американский лидер Барак Обама был удостоен высшей награды за дипломатические достижения.

В случае если администрации президента США Дональда Трампа удастся достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова, американский лидер будет достоин Нобелевской премии мира. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

— Если мы сможем достичь полной денуклеаризации Северной Кореи в серьёзном и постоянном режиме, это будет гигантское достижение и предопределит получение Трампом Нобелевской премии мира, — сказал Болтон.

Предыдущий президент США Барак Обама получил высшую награду за усилия "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Однако позже некоторые старейшины премии усомнились в своём решении.