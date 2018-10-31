Украинский чиновник представил карту с российским Крымом

На представленной карте полуостров обозначен красным цветом — как и вся территория России.

Глава украинской госслужбы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал карту, на которой Крым обозначен как российская территория. Как сообщает издание "Украинские новости", это произошло в ходе выступления чиновника на круглом столе в офисе European Business Association.

Во время мероприятия участники обсуждали вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержки пересечения границы на территории Польши. Отметим, на карте все страны и города указаны на русском языке.

Ранее польское издание опубликовало карту с российским Крымом. Также, как сообщал Лайф, в Италии ищут "непримиримых бандеровцев", чтобы объяснить типографии, "чей Крым".