Космонавт в костюме Элвиса Пресли. На орбите отметили Хэллоуин

На Международной космической станции устроили костюмированное шоу, пишет в своём микроблоге в "Твиттере" немецкий астронавт Александр Герст. Он и его товарищи на орбите предстали в необычных образах.
Россиянин Сергей Прокопьев взял в руки гитару и выбрал имидж Элвиса Пресли, Герст нарядился Дартом Вейдером, а врач, инженер и астронавт НАСА Серина Мария Ауньон-Чанселлор надела очки химзащиты и выступила в роли безумного учёного.
На другом снимке экипаж обменялся реквизитами: "учёный" уже со световым мечом, а гитара оказалась "на тёмной стороне силы".
Having a scary day in space. The crew of the International @Space_Station wish you a happy #Halloween! #Exp57 @AstroSerena #SergeyProkopyev pic.twitter.com/ezU94btds9— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 31 октября 2018 г.
Стоит отметить, что вечеринка была лишь приятным дополнением к остальным событиям Хеллоуина на станции. По данным НАСА, экипаж успел провести ряд важных экспериментов.
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