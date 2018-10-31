Космонавт в костюме Элвиса Пресли. На орбите отметили Хэллоуин

Экипаж МКС поучаствовал в необычной фотосессии в честь самого страшного дня в году.

На Международной космической станции устроили костюмированное шоу, пишет в своём микроблоге в "Твиттере" немецкий астронавт Александр Герст. Он и его товарищи на орбите предстали в необычных образах.

Россиянин Сергей Прокопьев взял в руки гитару и выбрал имидж Элвиса Пресли, Герст нарядился Дартом Вейдером, а врач, инженер и астронавт НАСА Серина Мария Ауньон-Чанселлор надела очки химзащиты и выступила в роли безумного учёного.

На другом снимке экипаж обменялся реквизитами: "учёный" уже со световым мечом, а гитара оказалась "на тёмной стороне силы".

Стоит отметить, что вечеринка была лишь приятным дополнением к остальным событиям Хеллоуина на станции. По данным НАСА, экипаж успел провести ряд важных экспериментов.