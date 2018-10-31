В Удмуртии подросток погиб из-за обрушения фонтана

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В Удмуртии подросток погиб из-за обрушения фонтана

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Фото: © VK/Летний Сад им.М.Горького

Школьник получил травму головы, которая и стала причиной смерти. Возбуждено уголовное дело.

В Ижевске 15-летний подросток погиб из-за обрушения фонтана. Инцидент произошёл сегодня, когда группа школьников гуляла в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Как сообщили в Управлении СК РФ по Удмуртии, часть конструкции упала на юношу.

— Около 17 часов на одного из подростков упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана, — говорится в сообщении. — В результате полученной травмы головы школьник скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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