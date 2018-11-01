В США от рака скончалась звезда "Голоса"

Рак тела матки третьей стадии у 49-летней певицы Беверли Макклеллан обнаружили в 2018 году.

Участница американского телешоу "Голос" и любимица публики Беверли Макклеллан умерла 30 октября в госпитале в штате Калифорния, сообщает портал The Blast со ссылкой на близкую подругу и музыкального партнёра певицы Робин Фир. В первом сезоне американского "Голоса" Макклеллан вышла в финал и поделила с конкурентом третье и четвёртое места.

Макклеллан попала в команду Кристины Агилеры и стала фаворитом зрителей программы. Врачи сообщили, что опухоль дала метастазы во многих частях тела. Макклеллан боролась до конца и умерла в окружении близких друзей.