На Пхукете погибла россиянка

Россиянка Жанна Братанич погибла на острове Пхукет в Таиланде, сообщает The Phuket News. Тело 48-летней женщины нашли у семиэтажного здания, где она арендовала апартаменты.
Братанич приехала в Таиланд по туристической визе 16 октября и в тот же день заселилась в кондоминиум. Отмечается, что апартаменты россиянка арендовала на три месяца. Таиланд она должна была покинуть 14 ноября. Полиция начала расследование случившегося.
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