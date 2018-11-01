На Пхукете погибла россиянка

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На Пхукете погибла россиянка

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Фото © Flickr/Phuket@photographer.net

Россиянка Жанна Братанич погибла на острове Пхукет в Таиланде, сообщает The Phuket News. Тело 48-летней женщины нашли у семиэтажного здания, где она арендовала апартаменты.

Братанич приехала в Таиланд по туристической визе 16 октября и в тот же день заселилась в кондоминиум. Отмечается, что апартаменты россиянка арендовала на три месяца. Таиланд она должна была покинуть 14 ноября. Полиция начала расследование случившегося.

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