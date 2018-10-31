"Иду на поправку". Елена Воробей рассказала о состоянии здоровья

По словам артистки, у неё произошёл скачок давления, но проводники быстро помогли ей.

Артистка юмористического жанра Елена Воробей рассказала о состоянии своего здоровья после сообщений о том, что была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Своё видеообращение она разместила в блоге в "Инстаграме".

Воробей сообщила, что при переезде из Петербурга в Москву почувствовала себя плохо, но ей быстро помогли проводники. Уже в столице ей на всякий случай вызвали скорую помощь.

— Врачи — профессионалы, вынесли свой вердикт, сказали, что в результате переутомления у меня просто был резкий скачок давления, поэтому всё так вышло, — отметила артистка. — Мы делаем всё, чтобы уже буквально завтра, я надеюсь, я так хочу, я уже была в строю.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Елене Воробей ночью стало плохо с сердцем. Отмечалось, что она даже теряла сознание. Как писал Лайф, представитель артистки опроверг данные о её госпитализации.