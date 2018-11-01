По делу о пытках в ярославской колонии задержали ещё одного подозреваемого

Этого сотрудника колонии № 1 бывший заключённый Евгений Макаров боялся больше всех.

По делу о пытках в ярославской колонии задержан ещё один сотрудник ярославской ИК-1, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Макарова, юриста фонда "Общественный вердикт" Ирину Бирюкову. По её словам, речь идёт о старшем оперуполномоченном оперативного отдела колонии Сипане Мамояне.

— Его Евгений особенно опасался. На видео с пытками Евгения летом 2017 года Мамоян лил на него воду во время избиения, — рассказала Бирюкова.

Напомним, уголовное дело о жестоком избиении в колонии под Ярославлем завели после публикации материала "Новой газеты" летом 2018 года. На сайте издания тогда опубликовали видео, на котором пытают и оскорбляют Евгения Макарова. Впоследствии 13 подозреваемых в издевательствах заключили под стражу, ещё один — под домашним арестом. Пострадавший от пыток Макаров в начале октября вышел на свободу. Ранее сообщалось, что ему предоставят круглосуточную госзащиту, чтобы защитить от возможной мести со стороны сотрудников колонии.